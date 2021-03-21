Коронавирус, итоги недели: рост заражений, ужесточение карантина и паспорта вакцинации

В Украине с каждым днем все больше людей болеют COVID-19. Из-за этого в стране начали ужесточать карантин. Но подобные решения принимает не Кабмин или Минздрав, а местные власти.
Уровень заболеваемости стабильно растет
За прошедшую неделю, с 15 по 21 марта, обнаружили 78 815 новых случая заражения коронавирусом, умерли 1508 украинцев, а выздоровели 31 842.
Лишь за последние сутки выявили 11 145 новых случаев инфицирования коронавирусом. Примечательно, что в Украине с каждым днем растет смертность.
В Украине усилили карантин
Министерство здравоохранения обнародовало новые карантинные зоны. Красную зону расширили до семи регионов: Киев, Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская области.
После ухудшении ситуации и резким, но стабильным ростом количества случаев в стране решили усилить карантин. Подобные решения самостоятельно принимают представители местной власти.
Решения об усилении карантина приняли:
- Полтава – там временно приостанавливают работу театров, закрывают музеи и библиотеки;
- Киев – в столице ввели ограничения красной зоны карантина. Они будут действовать три недели – с 20 марта;
- Львов – не работают заведения культуры, общественного питания, ТРЦ и т. д. Ограничения ввели на 9 дней.
- Харьковская область – там школы перевели на дистанционную форму обучения, кроме 1-4 классов;
- Днепропетровская область – область ввела ограничения оранжевой зоны карантина;
- Киевская область – власти ввели ограничения и оранжевой, и красной зоны, но не полностью;
- Хмельницкая область - там так называемый лайт-локдаун. Ввели ряд ограничений, но они так суровы. Власти обещали следить за ситуацией и в случае необходимости усилить карантин.
- Одесская область тоже попала в красную зону карантина, но ограничения вводить не спешит.
В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине введут локдаун, если большинство областей попадет в красную зону карантина. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время СНБО проведет заседание относительно локдауна в Украине.
Вакцинация населения
В Украине с начала кампании вакцинировано 108 310 человек. Лишь за прошедшие сутки, 20 марта, в Украине вакцинировали 3968 человек. Кроме того, на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 305 281 украинец. Вакцинируют в несколько этапов.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца апреля Украина получит почти 4 млн доз вакцины от коронавируса.Интересно, что уже в апреле Украина получит первую партию COVID-вакцины Pfizer.
В то же время в мире все больше стран отказываются от вакцины AstraZeneca. Это происходит на фоне новых сообщений о смертях после прививки этим препаратом. Украина не намерена отказываться от вакцины CoviShield компании AstraZeneca, поставку новой партии этого препарата из Индии ожидают уже в конце марта.
На этой неделе Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5247, которым снимается ответственность с производителей вакцин от COVID-19 за последствия прививок. Правила диктуют сами фармацевтические компании. Такая норма уже действует в Соединенных Штатах и Евросоюзе. Однако у них уже был фонд с деньгами на компенсации гражданам за возможные последствия.
Паспорта вакцинации
Европейская комиссия предлагает создать Цифровой зеленый сертификат для обеспечения безопасного и свободного передвижения внутри ЕС во время пандемии COVID-19. Украина также собирается выдавать международные свидетельства о вакцинации от коронавируса. Это подтвердил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Международное свидетельство о вакцинации является действительным, если вакцину, которая используется, утвердила Всемирная организация здравоохранения. Эта норма прописана в международных медико-санитарных правилах, которыми руководствуются все государства – члены ВОЗ. Утвердили: Pfizer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford University
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