Коронавирус, итоги недели: новые случаи стремительно растут, а вакцинация "сбоит"

В Украине стартовала вакцинация препаратом Covishield. Всего в первой партии было привезено 500 тыс. доз вакцины и за первые два дня прививки получили 1338 человек.

Уровень заболеваемости стабильно растет

За прошедшую неделю выявили 43 393 новых случая заражения коронавирусом, умерли 879 украинцев, а выздоровели 23 950 человек.

По данным Минздрава, начиная с 22 февраля в Украине на больничный режим лечения приняли 17 284 человека.

Сравним эти данные с прошлой неделей:

Количество заражений возросло на 10 075 человек.

человек. Число выздоровевших пациентов уменьшилось более чем на 7 822 человек.

человек. И на 106 возросло количество умерших от коронавируса украинцев.

Адаптивный карантин в Украине

В Украине с 24 февраля начал действовать адаптивный карантин с делением страны на зоны в соответствием с уровнем эпидемиологической опасности – после месяца пребывания в оранжевой зоне почти вся страна переходит в желтую.

Новые карантинные ограничения продлятся до 30 апреля.

Подробнее о том, какие регионы попали в красную зону, читайте в материале "Сегодня".

Вакцинация в Украине

Также 24 февраля началась вакцинация в Украине. Первыми прививку от опасной болезни получили врачи Черкасской областной больницы, затем к процессу подключились и другие областные центры.

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Первым в Украине прививку от COVID-19 получил Евгений Горенко – врач-реаниматолог из Черкасс, работающий в ковидном отделении областной больницы.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может принять участие в клинических испытаниях индийского спрея против коронавируса.

Стало известно, что препарат Covishield изготавливают на индийском заводе сыворотки крови. Это один из крупнейших производителей вакцин в мире. Именно он получил лицензию на производство шведско-британского препарата AstraZeneca.

Оказывается, что часть вакцины от коронавируса, которой прививают в Украине, утилизируют. Как рассказала сайту "Сегодня" инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко, утилизировать несколько доз приходится из-за короткого срока хранения.

Почему медики не делают прививки от коронавируса

Одна из самых распространенных причин отказа медиков от вакцинации то, что многие из них уже переболели. Об этом сами работники сферы здравоохранения рассказывают в эксклюзивной статье Врачи в Украине отказываются вакцинироваться от COVID-19 – медики объяснили почему.

Как говорится в статье – у привитых поднялась температура, была головная боль и боль в месте укола.

После начала вакцинации от коронавируса препаратом Covishield в Украине зафиксированы первые случаи с побочными эффектами. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что там ничего серьезного. По его словам, один случай "побочки" от вакцинации был зафиксирован в Черниговской области и шесть – в Черкасской.

Смотрите видео – про "побочные" эффекты вакцины:

Видео: Сегодня