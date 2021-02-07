Коронавирус, итоги недели: ухудшение ситуации на Западе и запись на вакцинацию

До конца 2021 года в Украине планируют привить всех граждан

В то время как страны ЕС взрываются протестами из-за губящих бизнес жестких ограничений, Украина пока продолжает покачиваться на волнах адаптивного карантина.

Проследите по инфографике, как обстояли дела с COVID-19 в нашей стране на этой неделе:

Итак, выявили 25 394 новых случая заражения коронавирусом, умерли 890 украинцев, выздоровели 54 262 человека.

По данным Минздрава, начиная с 1 февраля в Украине на больничный режим лечения приняли 11 626 человек.

Число выздоровевших пациентов на этой неделе по сравнению с прошлой снизилось более чем на 17 тысяч человек, а госпитализированных — только на 584. Количество умерших от коронавируса украинцев возросло на 44.

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Больных COVID-19 меньше, но не везде

В западных областях ситуация с COVID-19 на этой неделе осложнилась. И если количество госпитализаций будет расти, а занятость коек в больницах превысит 65%, "оранжевую" карантинную зону там заменят на "красную".

Ослабление карантина

Уже с конца февраля Кабинет министров планирует ослабить ограничения вплоть до 30 апреля. До этого времени закончится сезон респираторных заболеваний, а вот вакцинация от COVID-19 будет активно продолжаться, что повлияет на темпы распространения коронавируса.

Запись на вакцинацию

В Украине 15-16 февраля заработает информационный портал по вопросам вакцинации. Здесь можно будет записаться на иммунизацию и получить любые сведения, касающиеся прививочных пунктов и самой процедуры.

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Получите и распишитесь

Украина одной из первых в мире получит партию COVID-вакцины в рамках программы COVAX. Это произойдет в феврале.

Согласно плану вакцинации, сначала иммунизируют 367 тысяч украинцев:

медицинский персонал, который работает с коронавирусными пациентами;

людей из домов престарелых, интернатов и других соцучреждений;

военных в зоне ООС на Донбассе.

Уже в этом году в Украине намерены ежемесячно делать по 5 млн прививок от коронавируса. Вакцинироваться за свой счет можно будет без очереди и независимо от того, входите ли вы в группу риска. А вот за попытки привиться от коронавируса раньше положенного срока правоохранители будут открывать уголовные дела.

До конца 2021 года планируют привить всех украинцев. С кого начнут и готовы ли вакцинироваться народные депутаты – смотрите в нашем сюжете:

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