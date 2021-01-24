Коронавирус, итоги недели: новый карантин, тяжелые рецидивы и негатив к вакцинации

Оптимистичная посленовогодняя статистика продолжает обнаруживать меньше больных COVID-19. Но, как уверяют эксперты, не отражает реальной ситуации. Украинцы продолжают мало тестироваться и только в крайних случаях обращаются за медицинской помощью.

Как на самом деле обстоят дела, очень четко демонстрирует статистика госпитализаций и летальности.

Напомним, за прошедшую неделю выявлено 31 130 новых случая заражения коронавирусом, умерли 1 059 украинцев, выздоровели 81 554 человека.

По данным Минздрава, начиная с 18 января в Украине на больничный режим лечения приняли 11 768 человек.

Воспользуйтесь бесплатным тестированием на СOVID-19

По сравнению с ноябрем украинцы тестируются в два раза реже. Лаборатории загружены менее чем на 50%!

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев бесплатно тестироваться на COVID-19 даже с симптомами обычных респираторных заболеваний. Это позволит определиться с правильной стратегией борьбы с коронавирусной инфекцией на ранней стадии ее развития и избежать тяжелого течения болезни.

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Избегайте рецидива!

Если говорить о повторных заражениях коронавирусом, то таких случаев уже сотни. Люди, которые перенесли COVID-19 в начале эпидемии, на сегодня имеют, как правило, сниженный титр антител. Во второй раз они болеют гораздо тяжелее. Нередко течение недуга заканчивается летально.

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Новый карантин

Сегодня в полночь заканчивает действовать январский "локдаун". Вместо него вступают в силу карантинные ограничения, соответствующие "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Они будут актуальны до 28 февраля.

Мы собрали самую важную информацию о новом карантине и смягчении запретов — читайте о них здесь.

Школа и дети

Если в Великобритании школы считаются одним из главных источников передачи коронавируса, то в Украине с 25 января младшие и выпускные классы могут вернутся на очное обучение, средние классы – к смешанной форме.

В любом случае последнее слово в этом вопросе остается за дирекцией школы. С учетом эпидемиологической ситуации в регионе она должна принять окончательное решение.

Спасительный укол

Что касается отношения к иммунизации, то был проведен новый опрос. Как показали его результаты, меньше половины украинцев (43%) выявили согласие привиться от COVID-19, чтобы защитить себя и близких. Зато число граждан, не желающих вакцинироваться даже бесплатно, превысило 50% – ранее об антипрививочных настроениях заявляли только 40% респондентов. Напомним, остановить пандемию способны 80% носителей иммунитета.

Тем временем президент Владимир Зеленский получил заверения ЕС, что Украина может рассчитывать на солидарность в вопросе вакцины против коронавируса. В частности, страна получит около 2,5 млрд гривен от Всемирного банка на закупку вакцин от COVID-19.

Кроме того, легальная иммунизация от коронавируса на коммерческой основе в Украине будет проходить ближе к лету параллельно с государственной.

Напомним, один пациент с коронавирусом обходится государству в среднем 45 тысяч гривен. Больше всего средств потратили на лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии.

На рынке есть 10 видов вакцин. Контракт на поставку в Украину заключен пока с одной компанией. Это китайский препарат Sinovac:

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