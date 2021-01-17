Коронавирус, итоги недели: рост тяжелых случаев, смертности и заражения детей

Уже два месяца на фоне некоторого снижения заболеваемости в Украине все чаще фиксируют тяжелые формы течения болезни, а также рецидивы после выписки.

За прошедшую неделю выявлено 45 656 новых случая заражения коронавирусом, умерли 1035 украинцев, выздоровели 74 362 человека. Следовательно, число выздоровевших от коронавируса на 28 656 превышает число заболевших.

Но, как и на прошлой неделе, госпитализируют подчас половину всех новых зараженных. По данным Минздрава, начиная с 11 января в Украине на лечении в стационаре находятся 13 623 человека.

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Разгар еще впереди

Мы по-прежнему не видим реальных данных о заражениях COVID-19 — украинцы все реже тестируются. О фактическом состоянии дел специалисты судят по возросшему числу госпитализаций и смертей. Инфекционисты уже предупредили, что конец января не будет легким. Скорее всего, вернемся к ноябрьским цифрам, когда фиксировали до 16 тысяч больных в сутки.

Дети и COVID-19: тревожная тенденция

В начале эпидемии дети почти не болели COVID-19, а если и болели, то бессимптомно. Но сейчас все изменилось: стало больше случаев заражения, начали проявляться симптомы.

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Тем не менее после окончания локдауна 24 января власти не планируют продлевать ужесточенные ограничения.

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Между работой и детской учебой

После завершения карантина по крайней мере младшие классы смогут вернуться к обучению в обычном формате. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что понимает родителей учеников 1-4 классов, которые оказались перед выбором между работой и необходимостью помогать детям с учебой.

Что же касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране они смогут учиться по смешанной системе, то есть и онлайн, и офлайн.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса встране начнется уже в феврале. И украинцы будут получать соответствующие паспорта, как и граждане Европейского Союза:

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