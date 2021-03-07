Коронавирус, итоги недели: рост заражений, новый штамм и научный прорыв в прогнозе осложнений

В Украине с каждым днем все больше людей болеют COVID-19. Эпидемиологи предупреждают о третьей волне коронавируса.

Уровень заболеваемости стабильно растет

За прошедшую неделю, с 1 по 7 марта, выявили 49 094 новых случая заражения коронавирусом, умерли 972 украинца, а выздоровели 24 796 человек.

Сравним эти данные с прошлой неделей:

Количество заражений возросло на 5701 человека .

. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 846 человек .

. И на 93 возросло количество умерших от коронавируса украинцев.

Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые списки областей в разных карантинных зонах. Красную зону расширили до четырех областей, а Киев, который был в желтой зоне, оказался уже в оранжевой. В зеленую карантинную зону не попал никто.

Новый штамм коронавируса

В Украине зафиксировали два первых случая заражения британским штаммом коронавируса. Новый штамм обнаружили у больных из Ивано-Франковска. Они находятся под наблюдением врачей.

У тех, кто заразился новым штаммом, медики замечают другие симптомы – это диарея и тошнота, не являющиеся типичными для COVID-19. Чаще стали болеть молодые люди от 30 лет. Еще участились случаи обострения болезни, поэтому и на выздоровление требуется больше времени. Эпидемиологи призывают делать прививки – вакцина эффективна и против нового штамма.

Первые итоги вакцинации

С 1 марта в приложении "Дія" можно записаться в очередь на прививку. За неделю в Украине вакцинировали13 896 человек. Всего с начала кампании привили 17 037 украинцев. За все время прививок сделали:

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больше всего в Донецкой области – 1940;

– 1940; меньше всего в Закарпатской области – 314.

А тем временем инженеры уже создали онлайн-калькулятор, который позволяет определить время ожидания своей вакцины от коронавируса.Система покажет время ожидания, а также минимальное и максимальное количество людей, которые могут быть вакцинированы перед вами.

На прошлой неделе украинские чиновники публично сделали прививки от коронавируса. Первым это сделал глава МОЗ Максим Степанов.Позже он рассказал, что спустя 5 дней чувствует себя хорошо. Никаких аллергических реакций или побочных эффектов у него нет. Также в прямом эфире вакцинировались президент Владимир Зеленский – он сделал это вместе с бойцами ВСУ. Позже Степанов сообщил, что президент Владимир Зеленский после вакцинации от COVID-19 чувствует себя нормально. Сделали прививку перед камерами главный санитарный врач Украины Виктор Ляшкои глава Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский.

Видео: Офис Президента Украины

Прогнозы экспертов

Эпидемиолог Людмила Мухарская прогнозирует, что если рост заболеваемости продолжится такими темпами, ток концу марта в Украине могут фиксировать по 20 тысяч новых случаев в сутки. По ее словам, если заболеваемость уменьшалась или стабилизировалась, а затем резко возрастала, то это означает, что появился новый агент, или новый риск, который вызвал стремительный рост. Она прогнозирует в ближайшее время третью волну коронавируса. Глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий также заявил, что Украина выходит на очередную волну коронавируса.

Видео: Сегодня

В таком случае вакцинация населения еще не скоро начнет влиять на уровень заболеваемости COVID-19. Ведь нужно, чтобы минимум у 70% населения были антитела. Сейчас в Украине нет достоверных исследований о том, сколько людей получили иммунитет.

В то же время украинские ученые сделали научный прорыв впрогнозировании осложнений коронавируса. Им первыми в мире удалось выяснить, что тяжелое течение болезни зависит от уровня внеклеточной ДНК. Когда люди поступали в больницу, у них брали кровь для определения уровня внеклеточной ДНК. В этом эксперименте приняли участие 80 пациентов с COVID-19. Эксперты уверяют, что это безопасный и недорогой метод.