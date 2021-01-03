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Коронавирус, итоги недели: жесткий карантин, запреты и погоня за вакциной

3 января, 13:28

Светлана Москаленко , Ольга Литвин

Через пять дней в Украине стартует локдаун

2020 год остался в прошлом, но испытания, которые он принес, не исчезнут после праздников.

Хоть украинцы и научились держать дистанцию, носить маски и мыть руки, все же встретили 2021 год на 16-м месте в мире по количеству заражений коронавирусом – инфекцию подтвердили более чем у миллиона человек.

На сегодня в стране циркулируют пяти штаммов коронавируса, вызывающего COVID-19 (без "британского" варианта). И на противостояние с эпидемией уже понадобилось 12,8 млрд грн.

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Что же касается прошедшей недели, то выявлено 48 104 новых случая заражения коронавирусом, умерли 1080 украинцев, выздоровели 70 327 человек.

COVID 28.12-3.01
Infogram

За пять дней до локдауна

Несмотря на некоторое улучшение статистики, отменять локдаун (8-24 января) со всеми ограничениями в Украине не будут, поскольку сезон гриппа нужно встретить с разгруженной от коронавируса системой здравоохранения.

Stop COVID-19

И если жесткий карантин может приостановить распространение коронавируса, то массовая вакцинация — победить его. Прививание уже началось. Его делают европейцам и американцам. В феврале-марте вакцину ждет Украина.

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Свет в конце тоннеля

Киев ведет переговоры со всеми производителями вакцин. И в нынешнем году планируют привить 50% украинцев. Для этого необходимо 40 млн доз препарата. Из них 16 млн страна получит бесплатно в рамках программы COVAX, чтобы вакцинировать 8 млн украинцев начиная с марта (по две дозы на человека). После медиков будут прививать военных на Донбассе, а потом пожилых людей.

Кроме того, Украина получит 2,6 млн доз вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac Biotech – контракт о поставках уже подписан. Стоимость одной дозы препарата составит 504 грн. Для украинцев прививки будут бесплатными.

Озвучьте весь список!

Украина рассматривает приобретение вакцин разных производителей. Главное требование – эффективность.

Американские препараты:

На последнюю вакцину возлагают особенно большие надежды, ведь для обеспечения стойкого иммунитета требуется одна доза этого препарата. Он находится на третьей стадии клинических испытаний.

Британская вакцина:

Китайские препараты:

Украина сможет хранить около миллиона доз вакцин против коронавируса при рекордно низких температурах – минус 80:

Видео: Сегодня

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