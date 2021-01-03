Коронавирус, итоги недели: жесткий карантин, запреты и погоня за вакциной

Через пять дней в Украине стартует локдаун

2020 год остался в прошлом, но испытания, которые он принес, не исчезнут после праздников.

Хоть украинцы и научились держать дистанцию, носить маски и мыть руки, все же встретили 2021 год на 16-м месте в мире по количеству заражений коронавирусом – инфекцию подтвердили более чем у миллиона человек.

На сегодня в стране циркулируют пяти штаммов коронавируса, вызывающего COVID-19 (без "британского" варианта). И на противостояние с эпидемией уже понадобилось 12,8 млрд грн.

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Что же касается прошедшей недели, то выявлено 48 104 новых случая заражения коронавирусом, умерли 1080 украинцев, выздоровели 70 327 человек.

За пять дней до локдауна

Несмотря на некоторое улучшение статистики, отменять локдаун (8-24 января) со всеми ограничениями в Украине не будут, поскольку сезон гриппа нужно встретить с разгруженной от коронавируса системой здравоохранения.

Stop COVID-19

И если жесткий карантин может приостановить распространение коронавируса, то массовая вакцинация — победить его. Прививание уже началось. Его делают европейцам и американцам. В феврале-марте вакцину ждет Украина.

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Свет в конце тоннеля

Киев ведет переговоры со всеми производителями вакцин. И в нынешнем году планируют привить 50% украинцев. Для этого необходимо 40 млн доз препарата. Из них 16 млн страна получит бесплатно в рамках программы COVAX, чтобы вакцинировать 8 млн украинцев начиная с марта (по две дозы на человека). После медиков будут прививать военных на Донбассе, а потом пожилых людей.

Кроме того, Украина получит 2,6 млн доз вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac Biotech – контракт о поставках уже подписан. Стоимость одной дозы препарата составит 504 грн. Для украинцев прививки будут бесплатными.

Озвучьте весь список!

Украина рассматривает приобретение вакцин разных производителей. Главное требование – эффективность.

Американские препараты:

Pfizer – глава Минздрава Максим Степанов ведет переговоры с компанией о закупке этой вакцины.

– глава Минздрава Максим Степанов ведет переговоры с компанией о закупке этой вакцины. Novavax Украина получит в рамках COVAX.

Украина получит в рамках COVAX. Johnson & Johnson в страну доставят в рамках COVAX.

На последнюю вакцину возлагают особенно большие надежды, ведь для обеспечения стойкого иммунитета требуется одна доза этого препарата. Он находится на третьей стадии клинических испытаний.

Британская вакцина:

AstraZeneca – эффективность 90%, может транспортироваться и храниться при температуре 2-8 градусов Цельсия. Украина получит препарат в рамках COVAX.

Китайские препараты:

Sinovac Biotech – первая партия в количестве 700 тыс. доз будет доставлена в Украину в течение 30 дней после регистрации вакцины.

– первая партия в количестве 700 тыс. доз будет доставлена в Украину в течение 30 дней после регистрации вакцины. CoronaVac – эффективна предположительно на 97%, но испытания еще идут.

Украина сможет хранить около миллиона доз вакцин против коронавируса при рекордно низких температурах – минус 80:

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