Коронавирус набирает обороты: в Украине выявили более 11 тысяч новых случаев

В Украине за последние сутки выявили 11 476 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 565 732 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 333 украинца (всего – 30 431). Вылечить удалось 1 268 886 инфицированных (8044 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине обнаружена новая мутация коронавируса, она еще опаснее и агрессивнее. Новый вариант вируса отличается критическими изменениями в участках вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке-хозяине и реактивность иммунной системы человека.

Также напомним, в Минздраве заявили, что для коллективного иммунитета нужно вакцинировать 30 млн украинцев. Пока в Украине низкие темпы вакцинации.