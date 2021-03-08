Коронавирус в Украине: количество новых больных уменьшилось

В Украине за последние сутки выявили 5572 новых случая (за субботу было 7167) инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 406 800 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 106 украинцев (всего – 27 128). Вылечить удалось 1 198 254 инфицированных (1734 – за последние сутки).

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии. Он даже не исключает введение нового локдауна по всей стране, если будут для этого соответствующие предпосылки.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что до конца 2021 года вакцинируют всех украинцев старше 18 лет. А премьер-министр говорил, что в течение 2021-2022 годов в Украине вакцинируют до 22 миллионов человек. А конкретно в этом году прививки получат около 10 миллионов. Тем временем стало известно, кому противопоказана вакцинация от COVID-19.

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