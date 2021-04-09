Коронавирус бушует: число заболевших украинцев за сутки выросло

От коронавируса погибли 419 человек

В Украине за прошлые сутки, 8 апреля, подтвердили 19 676 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 823 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 419 украинцев (всего – 36 381). Вылечить удалось 1 395 104 инфицированных (11 221 – за последние сутки).

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Напомним, в Минздраве заявили, что количество больных COVID-19 в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.

Отметим, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".