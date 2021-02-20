Коронавирус. В Украине 6295 новых случаев заражения

В Украине за последние сутки выявили 6295 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, за последние 24 часа заболели 429 детей и 223 медработника. За все время пандемии в Украине зарегистрировали 1 299 967 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За сутки от COVID-19 скончались 73 украинца (всего – 25 045 человек). Вылечить за последние 24 часа удалось 4539 инфицированных, а за все время пандемии – 1 144 516.

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Всего в стране провели 6 681 355 ПЦР-тестов на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что в Украине запустили сайт о вакцинации от COVID-19. Мобильной версии сайта пока нет.

Тем временем в Украине снова ввели адаптивный карантин, который вступит в силу со следующей недели. Страну снова будут делить на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Смотрите в сюжете, где и что будет запрещено:

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