В Украине выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 13 276 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 451 744 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 243 украинца (всего – 28 158). Вылечить удалось 1 219 773 инфицированных (4897 – за последние сутки).

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина получила первую партию вакцины CoviShield компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз. Ранее компания заявляла, что стоимость ее препарата будет 4-5 долларов за дозу. Тем временем глава британской компании Crown Agents в Украине, которая является закупщиком "коронавирусных" медицинских изделий в нашей стране заявила, что компания сделала все возможное, чтобы Украина получила наилучшую цену за вакцину.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.

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