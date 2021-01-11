Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране.
Как стало известно, по состоянию на утро 11 января в Украине подтвердили 4288 новых случаев заражения коронавирусом (1 119 314 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 68 украинцев (19 835 с начала эпидемии), а выздоровели 4819 человек (796 417 с начала эпидемии).
Отметим, что на прошлой неделе снова упала заболеваемость – в среднем 5-6 тысяч новых больных в сутки. Тем временем в Украине с 8 января стартовал локдаун и продлится до 25-го. При этом ограничения не коснулись общественного транспорта. Читайте подробнее, что нужно знать о жестком карантине.
Почти все непродовольственные магазины закрылись, заведения общепита закрылись и работают навынос, в в кофейне можно заказать кофе, но с собой. Журналисты "Сегодня" узнавали, как соблюдается локдаун в городах Украины.
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