Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

На выходных заболеваемость традиционно ниже, чем в будние дни

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране.

Как стало известно, по состоянию на утро 11 января в Украине подтвердили 4288 новых случаев заражения коронавирусом (1 119 314 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 68 украинцев (19 835 с начала эпидемии), а выздоровели 4819 человек (796 417 с начала эпидемии).

Реклама

Отметим, что на прошлой неделе снова упала заболеваемость – в среднем 5-6 тысяч новых больных в сутки. Тем временем в Украине с 8 января стартовал локдаун и продлится до 25-го. При этом ограничения не коснулись общественного транспорта. Читайте подробнее, что нужно знать о жестком карантине.

Почти все непродовольственные магазины закрылись, заведения общепита закрылись и работают навынос, в в кофейне можно заказать кофе, но с собой. Журналисты "Сегодня" узнавали, как соблюдается локдаун в городах Украины.

Видео: Сегодня