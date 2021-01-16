Коронавирус в Украине: перед выходными количество новых случаев снизилось

В то же время и тестов на коронавирус провели меньше

В Украине за последние сутки выявили 7729 новых случаев инфицирования коронавирусом – это на 470 меньше по сравнению с 15 января.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки в стране:

госпитализировали – 2083 человека;

скончались – 144 человека;

выздоровели – 9792 человека;

сделали тестирований – 48 700.

Больше всего подтвержденных случаев заражения в Киеве – 821, Запорожской области – 696, Днепропетровской области – 586, Донецкой – 540, Львовской – 485.

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Всего за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 154 692 человека, выздоровели – 857 183. Коронавирус унес жизни 20 686 украинцев.

На протяжении всей недели количество новых случаев росло. Накануне количество новых случаев составило 8199, то есть на 470 меньше, чем за эти сутки. В то же время и тестов на коронавирус украинцы так же сделали меньше: 49 596 вчера по сравнению с сегодняшними 48 700.

Ранее мы сообщали, что бесплатно вакцину от COVID-19 сможет получить только половина украинцев.Остальным придется либо не вакцинироваться, либо искать и оплачивать вакцину самостоятельно.

Также напомним, 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что локдаун в Украине могут продлить и после 24 января. По его словам, это поддерживает и он сам, и его советники, и ведущие эпидемиологи страны.

Кроме того, в Украине бизнес теперь могут оштрафовать за клиента без маски. Предполагается, что такие нормы дадут владельцам бизнеса мотивацию не пускать в помещение клиентов, которые нарушают масочный режим.