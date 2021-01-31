Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 3177 новых заболевших

В Украине за последние сутки выявили 3177 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 219 455 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 79 украинцев (всего – 22 707). Вылечить удалось 1 018 784 инфицированных (4126 – за последние сутки).

Напомним, массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется в Украине через четыре месяца.

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Ранее мы сообщали, что Европейская комиссия приняла решение ввести экспортный контроль за вакцинами от COVID-19.

Кроме того, напомним, в Украине бизнес теперь могут оштрафовать за клиента без маски. Предполагается, что такие нормы дадут владельцам бизнеса мотивацию не пускать в помещение клиентов, которые нарушают масочный режим.

Отметим, что в стране уже работают штрафы и для самих нарушителей масочного режима. Их предусматривает закон, который вступил в силу еще с 21 ноября.