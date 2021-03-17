Корреспондент "Сегодня" после вакцинации подхватил ковид: как себя чувствует

Военный корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который неделю назад привился от коронавируса на передовой, получил положительный тест на ковид.

Александр прошел через Ухань и Новые Санжары, единственный из украинских журналистов принимал участие в эвакуации украинцев из Китая. А год спустя сам заболел ковидом. Неделю назад он вакцинировался препаратом Covishield. И в последние дни чувствовал себя обессиленным. Сегодня тест на ковид показал положительный результат.

"Чувствую себя не очень хорошо. Все время после прививки состояние такое, будто вот-вот заболею. Температура 37. В течение недели скачет 37.6-36.6. Ощущения не очень приятные", – рассказал корреспондент.

Махов отметил, что пока это результаты экспресс-теста на наличие вируса в организме, но лабораторно вывод по заболеванию пока не подтвержден – ждет результат.

Военкор отмечает, что инфицироваться мог не обязательно после прививки. Предполагает, что мог подхватить вирус в военном госпитале, где его вакцинировали, ведь туда привозят и больных ковидом военных. Относительно того, делать ли вторую прививку, у Махова сомнений нет.

"Точно делать (прививку второй дозой вакцины). У меня нет сомнений в том, что нужно прививаться, нужно вакцинироваться. И я продолжаю призывать к тому, что вся страна должна иммунизироваться", – призывает Александр.

Видео: Сегодня

Ведущая телеканала "Украина 24" Виктория Малосвитная также вакцинировалась от коронавируса и чувствовала сильную головную боль после прививки. Но отметим, что побочные эффекты могут возникать и являются нормой для любой вакцины. К каким реакций нужно готовиться – читайте в нашем материале.

Кроме того, вакцинация не является залогом того, что вы совсем не заболеете, однако болезнь будет протекать значительно легче и без осложнений, уверяют медики.