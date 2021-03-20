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Красных стало больше: в Украине обновили зоны карантина

20 марта, 11:50

Мария Дмитренко

В красную зону карантина попала Одесская область

В Украине сегодня, 20 марта, обновили зоны карантина. Так, Одесскую область внесли в красную зону.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Теперь в красной зоне карантина находятся шесть регионов:

Оранжевыми теперь являются 11 областей:

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Остальные регионы находятся в желтой зоне карантина.

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус.

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