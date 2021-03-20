Красных стало больше: в Украине обновили зоны карантина

В Украине сегодня, 20 марта, обновили зоны карантина. Так, Одесскую область внесли в красную зону.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Теперь в красной зоне карантина находятся шесть регионов:
- Киев;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Черновицкая область;
- Закарпатская область;
- Одесская область.
Оранжевыми теперь являются 11 областей:
- Винницкая;
- Донецкая;
- Киевская;
- Кировоградская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черкасская.
Остальные регионы находятся в желтой зоне карантина.
Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19.
Также напомним, в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус.
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