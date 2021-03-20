Красных стало больше: в Украине обновили зоны карантина

В Украине сегодня, 20 марта, обновили зоны карантина. Так, Одесскую область внесли в красную зону.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Теперь в красной зоне карантина находятся шесть регионов:

Киев;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Черновицкая область;

Закарпатская область;

Одесская область.

Оранжевыми теперь являются 11 областей:

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Винницкая;

Донецкая;

Киевская;

Кировоградская;

Львовская;

Николаевская;

Сумская;

Тернопольская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черкасская.

Остальные регионы находятся в желтой зоне карантина.

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус.