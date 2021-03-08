Койко-мест не хватает: в Украине резко растет количество госпитализированных с ковидом

В Киеве и восьми областях Украины превышен показатель госпитализации больных ковидом. Это данные Минздрава, говорится в новостях "Сегодня".

В красной зоне уже 4 области: Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская. На Буковине чиновники заявили, что будут "сортировать" пациентов. Нам рассказали, что через пару дней, вероятно, будут вынуждены прибегнуть к так называемому плану "Б". То есть отсортировывать пациентов – иными словами, выбирать, кого реально спасать, а кого – нет. Ведь больных слишком много. Койко-мест катастрофически не хватает.

Несмотря на предостережения, не все соблюдают правила карантина. В Черновцах в эти выходные Госпродпотребслужба и полиция оштрафовали ресторан. Там гуляли свадьбу на сотню гостей. Протоколы составили и на десяток других предпринимателей, в основном торговцев и рестораторов. У кафе и баров с пятницы дежурят копы, чтобы посетители внутрь заведений не попали.

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Соседняя Ивано-Франковская область тоже "красная". Здесь силовики проверяют больницы, сообщили в облгосадминистрации. Хотят выяснить реальную загрузку медучреждений. Предполагают, что цифры могут быть несколько ниже, чем их декларируют. Результатов проверок пока нет. На Прикарпатье практически все закрыто, кофейни и рестораны работают только навынос. С воскресенья ни сесть в поезд, ни выйти на станциях в красной зоне пассажиры не могут.

Хотя еще сегодня и завтра будет 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Закарпатье тоже в красной зоне. Не хватает коек с кислородом, не выдерживает электросистема, и самих медиков уже не хватает. Только за прошедшую неделю в области зафиксировали более 3800 новых случаев коронавируса, а это ежедневно от полутысячи человек. Рекордные цифры для Закарпатья. С сегодняшнего дня в области не работают магазины, кофейни. Открыты только продуктовые супермаркеты, аптеки и заправки. Прекратил работу и общественный транспорт в Ужгороде.