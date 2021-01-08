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Куда можно пойти во время локдауна в Украине: список

8 января, 03:39

Татьяна Очеретяная

Салоны красоты продолжают работать, но по предварительной записи

Кабинет министров Украины ввел локдаун в стране с 8 по 24 января. Кроме ограничений и запретов, власти внесли изменения в работу учреждений. "Сегодня" напоминают, что именно остается открыто во время жесткого карантина.

Так, в период зимнего локдауна разрешено:

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Напомним, в Киеве изменят движение общественного транспорта из-за локдауна.

Кроме того, мы писали, что запрещено во время зимнего локдауна.

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карантин Украина коронавирус локдаун

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