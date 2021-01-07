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Куда сможем пойти во время локдауна в Украине: список

7 января, 16:06

Татьяна Очеретяная

Салоны красоты будут работать, но по предварительной записи

Кабинет министров Украины ввел локдаун в стране с 8 по 24 января. Кроме ограничений и запретов, власти внесли изменения в работу учреждений. "Сегодня" напоминают, что именно будет открыто во время жесткого карантина.

Так, в период зимнего локдауна будет разрешено:

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Напомним, в Киеве изменят движение общественного транспорта из-за локдауна.

Кроме того, мы писали, что будет запрещено во время зимнего локдауна.

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