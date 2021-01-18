Купаемся при -15: где будут самые сильные морозы на Крещение

На Крещение, 19 января, в Украине все еще будут сильные морозы, ночью будут доходить до -21. При этом почти на всей территории страны без осадков и солнце.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Завтра, украинцы будут традиционно купаться в прорубях. Вот только мороз на этот раз будет по-настоящему крещенский.
- Киев и область – 13-15 градусов мороза днем;
- Сумская область – 13-15;
- Харьковская – 13-15;
- Луганская – 13-15.
В остальных центральных областях и на севере 11-13 градусов мороза. На юге, в Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях до -10.
"Теплее" всего будет на западе, 4-6 градусов мороза, на Закарпатье – 2-4 мороза. При этом снег ожидается в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.
А вот ближайшая ночь ожидается очень холодной: по всей Украине от 17 до 21 градуса мороза.
Как сообщали новости "Сегодня", в связи с приходом сильного похолодания украинцам дали советы, как пережить морозы.
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