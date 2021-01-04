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Лампочки, спички и газеты: что украинцы не смогут купить во время локдауна

4 января, 17:29

Виталий Семченко

Американская торговая палата просит пересмотреть решение

С 8 января в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения. В частности, в супермаркетах будет запрещена продажа ряда товаров повседневного потребления.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что украинцы смогут купить в период зимнего локдауна, а какими товарами стоит запастись уже сейчас.

Что разрешено и запрещено продавать?

В период с 8 по 24 января правительство разрешило торговать только:

Предполагается, что другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

Получается, что даже в супермаркетах нельзя будет приобрести значительную часть товаров повседневного использования – к примеру, бытовую химию и инструменты, одежду, спички, прессу, лампочки, батарейки, детские и товары для обучения.

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Для выполнения этого постановления магазинам придется либо закрыть соответствующие отделы, либо запретить продажу при расчете на кассе.

Общественность возмущена

В Американской торговой палате призвали Кабмин пересмотреть условия карантина. В организации отмечают, что решение правительства не только прямо ограничивает право потребителей на приобретение необходимой продукции, но и потенциально будет приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

Также Палата подготовила свои предложения. В частности, предлагается разрешить работу магазинов, в которых не менее 60% площади предназначено для торговли:

В таком случае, как предполагается, доступ посетителей к другим товарам не будет ограничиваться.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее сайт "Сегодня" напомнил украинцам, какие нас ждут ограничения и запреты с 8 января, и что все-таки будет работать.

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