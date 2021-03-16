Лечение катаракты любой сложности

Об инновационных подходах в диагностике и лечении катаракты рассказывает эксперт "Британского офтальмологического центра" Ковригина Екатерина Игоревна.

Современный мир влияет на зрение человека все больше и больше. Последние европейские исследования подтверждают значительные проблемы со зрением у все более молодого населения планеты – в частности такое заболевание как катаракта появляется у пациентов до 45 лет. Нередко это связано с сильным напряжением органа зрения. Продолжительная фиксация взгляда на компьютерных мониторах, планшетах и телефонных дисплеях является огромной нагрузкой для нашего организма. И особенно для глаз! Все чаще это способствует развитию близорукости, позднее – начальной катаракты.

Для начальной стадии катаракты характерно увеличение объема хрусталика вследствие его гидратации (оводнения) и перемены преломляющей способности (миопизирующему факосклерозу), что у ряда пациентов с пресбиопией может создать временную иллюзию улучшения зрения.

Диагностировать катаракту можно на любой стадии.

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, вызывающее различные степени расстройства зрения, вплоть до полной его утраты. Это бомба замедленного действия. Необратимый патологический процесс. Если уже начался, рано или поздно рванет. Хирург-офтальмолог в этом случае, как сапер: поможет вовремя ее распознать и обезвредить. Народная медицина, глазные капли, заговоры не позволят избавиться от заболевания. Если не делать операцию катаракты, потеряв драгоценное время, могут появиться осложнения.

В зависимости от расположения помутнений хрусталика в центре или на периферии зрение может снижаться или оставаться высоким. Если катаракта начинает развиваться на периферии хрусталика, пациент может не ощущать никаких изменений в зрении. Чем ближе к центру находится помутнение хрусталика, тем серьезней становятся проблемы со зрением. При развитии помутнений в центральной части хрусталика (его ядре) может появиться или усилиться близорукость, что проявляется улучшением зрения вблизи, но ухудшением зрения вдаль. Этим объясняется то, что людям с катарактой очень часто приходится менять очки. Нередко хрусталик не только мутнеет, но и увеличивается в размере и массе, нарушая отток внутриглазной жидкости. Это приводит к повышению давления внутри глаза и как следствие ведет к повреждению диска зрительного нерва. Такое осложнение называется глаукомой.

Люди с катарактой могут жаловаться на повышенную или сниженную светочувствительность. Так, некоторые говорят, что мир вокруг стал каким-то тусклым. С другой стороны, непереносимость яркого света, лучшее зрение в пасмурную погоду или в сумерках характерно для помутнений в центральной зоне хрусталика. Наиболее часто такие жалобы наблюдаются при т. н. заднекапсулярной катаракте. Все перечисленные симптомы являются показанием для обращения к врачу.

Катаракта, как правило, выявляется на плановых профилактических обследованиях. В Британском офтальмологическом центре выработан инновационный подход в диагностике заболеваний глазного яблока, позволяющий с высокой точностью поставить диагноз, а следовательно, своевременно, качественно и быстро получить необходимую помощь. Это качественно новый уровень подхода к пациенту, позволяющий очень легко пройти путь от диагностики и постановки диагноза до выздоровления.

Единственным способом лечения катаракты является ее удаление путем микрохирургической операции. Золотым стандартом хирургического лечения является факоэмульсификация катаракты. Через малый разрез в 2,2 мм в специальной среде, так называемый вискоэластик, удаляется мутный хрусталик, а на его место имплантируется искусственная интраокулярная линза. В Британском офтальмологическом центре выполняется самая современная и инновационная модификация хирургии катаракты "водный поток iQ-5 minutes" — удаление катаракты "водой".

Только полностью физиологичный глазу "водяной поток" может разрезать на мелкие частицы и удалить катаракту. Особенностью этой технологии является то, что практически не используется ультразвуковая энергия, которая может нанести ущерб задним слоям роговицы, а удаление катаракты происходит путем ее "вымывания". Это более физиологично, сокращает время операции до 5 минут, не оказывает воздействия на эндотелий роговицы, а значит сокращает период реабилитации пациента.

Таким образом, современные технологии позволяют своевременно диагностировать катаракту, а грамотный подход, высокотехнологичное оборудование – в кратчайшие сроки решить проблему раз и навсегда.

Подробнее на нашем сайте eyes.ua

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья