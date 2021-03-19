Летнее или зимнее время? Нужно ли Украине переводить часы

И почему такое решение нужно принимать не раньше, чем определится ЕС

Украина едва не осталась в зимнем времени навсегда. Сегодня, 19 марта парламент должен был принять проект закона об отмене сезонного перевода времени. Однако его отправили на доработку.

Но вполне вероятно, что в ближайшем будущем Украина откажется от перевода часов. Сейчас к этому идут страны Европы. ЕС уже в этом году должен был в последний раз перевести часы, но с этим возникли проблемы.

В каком времени должно оставаться Украины – в летнем или зимнем – и какие проблемы это может вызвать, разбирался "Сегодня".

Без Европы часы не переведут

В этом году страны ЕС должны были перевести часы в последний раз. В марте 2019 Европарламент проголосовал за то, чтобы полностью отказаться от перевода часов, что происходит два раза в год.

Страны, которые решили придерживаться летнего времени, должны были окончательно перевести часы в марте, тогда как те, кто предпочел зимнее время – в октябре.

/ Фото: Сегодня

Однако ЕС оказался не готов. Решение не подтверждено Советом Европейского Союза. Совет попросил Комиссию провести детальную оценку влияния, но Комиссия считает, что на государствах-членах лежит обязанность выработать общую позицию в Совете. Как результат, отмена перевода часов фактически блокируется.

В этом месяце жители ЕС переведут свои часы вперед по всему континенту без всякого подтверждения того, что от практики откажутся в следующем, либо любом другом году.

Поэтому Украина пока тоже не поддержала отмену сезонного перевода часов. Проект закона отправили на доработку. Это означает, что 28 марта Украина переводит часы на один час вперед.

"Очень важно, чтобы Украина приняла какое-то решение синхронно с Европой. Пока в ЕС нет окончательного решения. Не важно, какое они выберут время – летнее или зимнее. Не важно, когда мы откажемся от перевода часов: на год позже или на год раньше. Важно, чтобы это произошло синхронно. И парламент не должен сам определять, когда это произойдет: этой весной или осенью. Нужно принять закон и полномочия передать правительству, чтобы оно этот вопрос согласовало со странами ЕС", – отмечает экономический эксперт Борис Кушнирук.

Читайте также: Жизнь начинается на час позже. Как живет украинский город с европейским временем

Какие могут возникнуть проблемы?

Когда в ЕС принимали решение, то сразу отложили перевод часов на два года. Это было необходимым, поскольку требует изменения графиков следования транспорта в Европе, международных авиаперелетов.

"Если Украина решит самостоятельно отменить перевод часов, то придется каждые полгода со всеми странами согласовывать логистические вопросы. Если самолет вылетает в семь утра, то после перевода часов возникнет разница и данный слот времени может быть занят. Чтобы не было недоразумений, аварий – необходимо синхронизировать решения с ЕС", – говорит Борис Кушнирук.

Верховная Рада фактически хотела принять решение за неделю до перевода часов. Отмена летнего времени означала бы, что часы в смартфонах, на компьютерах и других системах автоматически бы перевелись несмотря на отмену перехода.

Есть еще один аспект. Летнее время – не естественное для Украины. Когда страна переводит стрелки часов на час вперед, то оказывается в одном временном диапазоне с Москвой, которая с 2014 года не переходит на летнее время.

Видео: Сегодня

Нет никаких оснований переводить время

Мир переводит часы дважды в год более ста лет. Считалось, что перевод стрелки часов на час вперед летом помогает сэкономить электроэнергию. Якобы так в помещении будет больше дневного света вместо искусственного.

"Когда вводили перевод часов, то экономика и потребление было другим – очень зависела от света, когда люди работали по 10-14 часов. Тогда потребление электроэнергии было очень важным. И тогда эффект от этого был. За эти годы экономика очень изменилась и этот эффект стал мизерным", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Так, исследования показали, что переход на летнее время приводит к экономии электроэнергии на 0,3%. Еще несколько исследований предположили, что переход на летнее время увеличивает потребление топлива.

"Когда эффект стал незначительный, то начали обращать внимание, как это влияет на организм, на здоровье детей, в какой степени переходы на летнее и зимнее время вызывает стресс. Эти факторы стали основными для принятия решений, нужно ли переводить стрелки часов", – добавляет аналитик.

Для примера, исследование Мартина Янга из университета штата Алабама в Бирмингеме показало увеличение риска сердечных приступов на 10% в понедельник и вторник после перемещения часов вперед на час весной. Это случается из-за нарушения биологических ритмов и сна.

Ранее мы подробно писали, как влияет перевод времени на здоровье человека.

Напомним, ранее новости "Сегодня" объясняли, зачем Украине нужно отказываться от перевода часов.