"Липовый" орден Влада Сорда: что говорят военные, полиция и о чем молчит активист

Вокруг активиста и поэта Владислава Гранецкого-Стафийчука (известен как Влад Сорд), которому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по подозрению в погроме Офиса президента, набирает обороты скандал, связанный с орденом Богдана Хмельницкого. Владислав выкладывал фото ордена в соцсетях и, возможно, может воспользоваться им в суде как смягчающим обстоятельством.

Куратор батальона "Кривбас" Николай Колесник, который несколько дней тому назад первым усомнился в том, что Гранецкий был награжден орденом, рассказал корреспонденту "Сегодня", что известно сейчас.

"Мне известно, что никто не награждался орденом с таким номером, который продемонстрировал Гранецкий. Это фейковая история. Кроме того, вчера нашлись парни, о которых Гранецкий говорит как о погибших. Что сказать – хорошо склепанная история. Где он мог взять орден? Могу так сказать – орден можно купить за 300 гривен", – сказал нам Колесник.

Фото: Facebook.com/NikolayKolesnyk

По его словам, не исключено, что какие-либо ветеранские организации могут провести свое расследование о происхождении награды.

Эту информацию частично подтвердили и в полиции Винницкой области. Как сообщил пресс-центр областного главка, правоохранители не только составили административный протокол по админстатье "Незаконные действия в отношении госнаград", но и уже изъяли орден, чтобы позже предоставить материалы и награду суду.

Также в полиции Винницкой области сделали важное уточнение: "Правоохранители провели проверку, во время которой получили информацию из Офиса президента о том, что указанный гражданин госнаградами не награждался".

Мы предложили Владиславу Гранецкому ответить на все эти обвинения в свой адрес. В тот момент, когда мы ему позвонили, Владислав сообщил, что он только что принял обезболивающее и попросил перезвонить через два часа. В указанное время он сообщил, что снова не может общаться, потому как к нему пришли с проверкой, и пообещал перезвонить сам.

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Не дождавшись от него звонка, корреспондент "Сегодня" снова набрал номер, который в открытом доступе числится как номер писательницы Виктории Гранецкой, жены Владислава. В этот раз ответила женщина.

"Вечером будет позиция Владислава касательно ордена", – сказала нам она.

На наш вопрос, сформирована ли позиция Владислава о том, он или не он бил стекла в Офисе президента 20 марта, женщина нам ответила так: "Меня там не было, поэтому я не могу утверждать того, чего я не видела собственными глазами".

Напомним, по версии следствия, именно Гранецкий во время погрома на Банковой разбил стекла в дверях Офиса президента 20 марта.

Отметим, в МВД заявили, что десяти участникам беспорядков на Банковой грозит до семи лет тюрьмы.

Видео: Сегодня