Локдаун начнется завтра. Все, что нужно знать о жестком карантине

В Украине 8 января начинается зимний локдаун, он продлится до 24 января. "Сегодня" собрали все правила, запреты и ограничения жесткого карантина.

Главные запреты:

Кафе, бары, клубы и рестораны будут закрыты. Можно работать только навынос или доставкой;

В ТЦ можно покупать только товары первой необходимости, прессу и бытовую химию;

Спортзалы, бассейны и фитнес-центры под запретом;

Массовые мероприятия также будут отменены;

Все рынки также закроют;

Запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов и специальных учебных заведений).

Что разрешено:

Магазины (продовольственные товары, лекарства и средства связи);

Заправки (без зон питания);

Банки и финучреждения;

Ветеринарные клиники, аптеки;

Отели;

Почта.

Изменения в работе учреждений:

В Киеве Центры предоставления админуслуг будут предоставлять только самые важные услуги (выдача паспортов, свидетельств о рождении);

(выдача паспортов, свидетельств о рождении); Госучреждения столицы должны максимально перевести работу в дистанционный режим;

Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.

Транспорт

Общественный наземный транспорт будет возить только сидячих пассажиров;

В Киеве работу некоторых станций метро могут ограничить (на вход/выход пассажиров). Информацию об этом будут оглашать в подземке;

(на вход/выход пассажиров). Информацию об этом будут оглашать в подземке; Интервалы в графике рейсов могут увеличить;

Курсирование поездов не остановится, но введут жесткие ограничения;

Международное и внутреннее авиасообщение ограничивать не будут. При этом если едете заграницу, не забудьте проверить, есть ли там карантин или локдаун и какие условия.

Кто против?

Власти двух городов, Тернополя и Черкасс, отказались вводить локдаун.

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Так, в Тернополе мэр считает, что необходимости в жестком карантине нет, ведь в городе уменьшается количество больных, а среди детей и учителей практически не фиксируются случаи заражения.

Глава Черкасс Анатолий Бондаренко придерживается такого же мнения.