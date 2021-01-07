Локдаун начнется завтра. Все, что нужно знать о жестком карантине

В Украине 8 января начинается зимний локдаун, он продлится до 24 января. "Сегодня" собрали все правила, запреты и ограничения жесткого карантина.
Главные запреты:
- Кафе, бары, клубы и рестораны будут закрыты. Можно работать только навынос или доставкой;
- В ТЦ можно покупать только товары первой необходимости, прессу и бытовую химию;
- Спортзалы, бассейны и фитнес-центры под запретом;
- Массовые мероприятия также будут отменены;
- Все рынки также закроют;
- Запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов и специальных учебных заведений).
Что разрешено:
- Магазины (продовольственные товары, лекарства и средства связи);
- Заправки (без зон питания);
- Банки и финучреждения;
- Ветеринарные клиники, аптеки;
- Отели;
- Почта.
Изменения в работе учреждений:
- В Киеве Центры предоставления админуслуг будут предоставлять только самые важные услуги (выдача паспортов, свидетельств о рождении);
- Госучреждения столицы должны максимально перевести работу в дистанционный режим;
- Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.
Транспорт
- Общественный наземный транспорт будет возить только сидячих пассажиров;
- В Киеве работу некоторых станций метро могут ограничить (на вход/выход пассажиров). Информацию об этом будут оглашать в подземке;
- Интервалы в графике рейсов могут увеличить;
- Курсирование поездов не остановится, но введут жесткие ограничения;
- Международное и внутреннее авиасообщение ограничивать не будут. При этом если едете заграницу, не забудьте проверить, есть ли там карантин или локдаун и какие условия.
Кто против?
Власти двух городов, Тернополя и Черкасс, отказались вводить локдаун.
Так, в Тернополе мэр считает, что необходимости в жестком карантине нет, ведь в городе уменьшается количество больных, а среди детей и учителей практически не фиксируются случаи заражения.
Глава Черкасс Анатолий Бондаренко придерживается такого же мнения.
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