Локдаун — не жесткий карантин: Степанов объяснил разницу

Глава Минздрава предупредил, что январские ограничения не стоит воспринимать как квест "Обойти запрет"

В Украине с 8 января усилили карантинные ограничения, а не ввели локдаун.

Об этом заявил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов.

Во время локдауна полностью останавливаются все бизнесы, всех процессы в государстве. И Степанов подчеркнул, что страны Европы сейчас массово закрываются именно на локдаун:

"Строгие ограничения не позволяют даже выходить из дома без предварительной записи".

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Усиленный карантин не стоит воспринимать как квест "Обойти запрет", сказал глава Минздрава.

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По мнению Максима Степанова, ни в одной европейской стране не было "такой лояльности со стороны власти и одновременно такого пренебрежения и неуважения к установленным ограничениям".

Глава Минздрава отметил, что новые карантинные ограничения разработали с учетом мнения ведущих украинских эпидемиологов и инфекционистов, а также международного опыта.

Напомним, Минздрав предупредил о пике заболеваемости COVID-19 в январе-феврале.

Кроме того, украинцы стали мало тестироваться на коронавирус.

В Украине до 24 января не будут работать школы и университеты:

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