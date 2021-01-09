Локдаун — не жесткий карантин: Степанов объяснил разницу

В Украине с 8 января усилили карантинные ограничения, а не ввели локдаун.
Об этом заявил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов.
Во время локдауна полностью останавливаются все бизнесы, всех процессы в государстве. И Степанов подчеркнул, что страны Европы сейчас массово закрываются именно на локдаун:
"Строгие ограничения не позволяют даже выходить из дома без предварительной записи".
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Усиленный карантин не стоит воспринимать как квест "Обойти запрет", сказал глава Минздрава.
По мнению Максима Степанова, ни в одной европейской стране не было "такой лояльности со стороны власти и одновременно такого пренебрежения и неуважения к установленным ограничениям".
Глава Минздрава отметил, что новые карантинные ограничения разработали с учетом мнения ведущих украинских эпидемиологов и инфекционистов, а также международного опыта.
Напомним, Минздрав предупредил о пике заболеваемости COVID-19 в январе-феврале.
Кроме того, украинцы стали мало тестироваться на коронавирус.
В Украине до 24 января не будут работать школы и университеты:
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