"Локдаун никто не отменял" – источник в ОП

Сейчас ведется работа о прогнозах заболеваемости после празднования Нового года

Решение Кабинета министров о введении жесткого карантина в период с 8 по 24 января никто не отменял.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал источник в Офисе президента.

"Решение о локдауне было принято еще в декабре, его никто не отменял. Ведется аналитическая работа о прогнозах заболеваемости после празднования Нового года. На основе этих данных и будут приниматься решения о карантине", – объяснили в Офисе президента.

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Ранее в СМИ появилась информация, что условия ужесточения "зимнего" карантина Кабмин может пересмотреть 7 января.

К слову, Кабинет министров на внеочередном заседании 5 января добавил бытовую химию и прессу в список товаров, которые можно будет продавать в магазинах во время локдауна с 8 по 24 января.

Также сайт "Сегодня" напомнил украинцам, какие нас ждут ограничения и запреты с 8 января, и что будет работать.