Локдаун в Украине: до какого числа продлится и что будет работать

В Украине начал действовать "зимний" локдаун, который коснулся сферы торговли и услуг, работы кафе, ресторанов и общественного транспорта.

Сайт "Сегодня" рассказывает, до какого числа продлятся ограничения и что важно знать украинцам о новом карантине.

Когда закончится локдаун в Украине?

Согласно решению правительства, "зимний" карантин продлится с 8 января по 25 января 2021 года.

Что работает?

В период локдауна разрешена работа:

магазинов (продовольственные товары, лекарства и средства связи);

заправок (без зон питания);

больниц (без плановых операций);

банков и финучреждений;

ветеринарных клиник и аптек;

отелей;

общественного транспорта (в наземном транспорте – только сидячие места, в метро в Киеве могут закрывать станции на вход/выход)

салонов красоты (без очереди в помещении, только по предварительной записи);

почты.

Что запрещено?

С 8 по 25 января на всей территории Украины действуют следующие ограничения:

заведения общественного питания работают только навынос или с доставкой;

ночные клубы закрыты;

в ТЦ можно покупать только товары первой необходимости (еду, лекарства), а также прессу и бытовую химию;

закрыты спортзалы, бассейны и фитнес-центры;

массовые мероприятия должны отменить или перенести на другую дату;

все рынки также закрываются;

запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов);

зоны питания на заправках теперь недоступны.

Как работает транспорт?

Пассажирскому транспорту городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения разрешили работать с ограничениями "оранжевой" зоны — можно перевозить пассажиров в пределах количества сидячих мест.

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Метро будет работать без ограничений по количеству мест для сидения. Ношение маски в общественных местах, включая транспорт, остается обязательным.

Однако в некоторых регионах власти внесли свои поправки в работу общественного транспорта.

Как соблюдают новые ограничения?

На данный момент уже два города отказались соблюдать ужесточенные ограничения. Так, мэр Тернополя Сергей Надал порекомендовал предпринимателям "не прекращать свою деятельность, а осуществлять ее так, как и раньше".

Также против введения локдауна выступил городской голова Черкасс Дмитрий Бондаренко. По его словам, новые ограничения несвоевременны, потому что заболеваемость идет на спад.

В то же время в Киеве большинство магазинов и супермаркетов придерживаются карантинных ограничений. Нарушений в общественном транспорте мы также не заметили.

Однако, как оказалось, локдаун действует не для всех. К примеру, вещевой рынок на столичной Окружной работает подпольно. Подробнее читайте в материале "Сегодня".