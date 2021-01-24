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Локдаун заканчивается: как будем жить с 25 января

24 января, 13:25

Ольга Литвин

Мы собрали самую важную информацию о смягчении запретов

Сегодня в полночь заканчивает действовать январский жесткий карантин. Вместо него вступают в силу карантинные ограничения, соответствующие "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Они будут актуальны до 28 февраля.

Какая эпидемическая ситуация отвечает "оранжевому" уровню?

Если загрузка коек составляет от 50% до 75%, не учитывая в детских и родильных отделениях.

Итак, с 25 января разрешено:

Кроме того:

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 3915 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, к концу года эпидемия COVID-19 может значительно ослабнуть.

О смягчении ограничений с 25 января смотрите в сюжете:

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