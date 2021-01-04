Локдауну быть: инфекционисты прогнозируют всплеск COVID-19 в Украине после праздников

В Украине уже неделю идет на спад заболеваемость коронавирусом. Вместе с тем, одновременно уменьшилось и количество тестирований. Поэтому говорить о том, что COVID-19 отступает еще рано.

В Минздраве от локдауна с 8 по 24 января не отказываются. Опрошенные новостями "Сегодня" инфекционисты прогнозируют всплеск заболеваемости после массовых новогодних гуляний на площадях, без соблюдений масочного режима и социальной дистанции.

"Карантин должен быть, он должен быть адаптивным. И прежде всего – это места тесного скопления и места близкого контакта: транспорт, магазины и так далее. В городском транспорте, когда маска не одета как правильно, когда маска вообще снята, когда человек говорит: "отстаньте от меня, как хочу так и хожу". Тогда их надо штрафовать, ведь человек рискует не только своим, но и чужим здоровьем", – прокомментировал инфекционист Юрий Сухов.

Итак, о карантине, который ждет нас с пятницы. Напомним, кафе и рестораны будут готовить только на вынос, прием посетителей в торговых центрах будет запрещен, кроме покупки товаров первой необходимости. Не будут работать театры и фитнес-залы, а обучение в школах и вузах будет дистанционным.

Под запретом также будут массовые мероприятия, кроме официальных спортивных, но без зрителей. Прекратят работу и рынки. А вот общественный транспорт, авто-заправки, банки и аптеки будут работать.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжает снижаться количество новых заразившихся COVID-19.

Также напомним, помимо локдауна, в Украине ввели с 19 декабря новые ограничения в рамках общенационального карантина.