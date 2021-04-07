Ляшко объяснил, почему записанных на прививку в "Дії" не вакцинируют остаточными дозами

Запись на остаточные дозы вакцины от COVID-19 происходит через облгосадминистрации

Очередь на вакцинацию от коронавируса в "Дії" является списком ожидания для своего этапа, поэтому украинцев вне групп риска, которые записались на прививку через е-сервис, не приглашают вакцинироваться остаточными дозами.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии УП.

"(Запись через "Дію" – Ред.) – не вопрос вакцинации остаточными дозами, а вопрос вакцинации в соответствии с Дорожной картой. В "Дії" формируется лист ожидания, и когда наступает этап для человека, который записалась в лист ожидания, его приоритетно записывают на вакцинацию", – сказал Ляшко.

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К слову, запись на остаточные дозы вакцины от COVID-19 происходит через облгосадминистрации.

В то же время в Украине заканчивается вакцина CoviShield (AstraZeneca). В Киевской области уже три дня подряд никого не прививают от COVID-19. На утро 6 апреля о нулевых остатках на региональных складах отчитывалось восемь областей и две уже были на мизерных остатках.

Когда в Украину поступит следующая партия вакцины – неизвестно. Индия заблокировала экспорт CoviShield (AstraZeneca) до мая.