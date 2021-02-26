Ляшко объяснил вспышку коронавируса в Украине

В Украине продолжает расти количество новых случаев заболевания COVID-19. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что это было прогнозировано и связано с сезонным заболеванием на грипп. Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, эпидемиологическая ситуация обострилась не только в Украине, но и в соседних странах – Польше, Чехии, Румынии и Венгрии.

"У нас тоже есть суточный рост количества случаев коронавирусной болезни. Последние два дня мы превышаем количество случаев за 8 тысяч", – сказал Ляшко.

Он отметил, что самая напряженная эпидситуация в Ивано-Франковской области – только за прошедшие сутки там зафиксировано 857 новых случаев. На втором месте Киев с 748 заболевшими и на третьем месте Винницкая область – 738.

Читайте также: В Украине стартовала вакцинация: все подробности, фото, видео

На сегодняшний день риск роста случаев по стране достаточно высокий, говорит санврач. Также больше всего госпитализаций в пересчете на 100 тыс. населения зафиксировано в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

"Это прогнозированный рост. Мы говорили, что в середине февраля мы ожидаем роста количества больных гриппом и гриппоподобные заболевания, что в период эпидемии коронавируса может привести к пиковой нагрузке на систему здравоохранения", – добавил Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", также Ляшко рассказывал о первых побочных эффектах от вакцинации.