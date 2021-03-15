Ляшко после вакцинации заболел COVID-19: что пошло не так?

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, несмотря на сделанную недавно прививку от COVID-19, умудрился подхватить коронавирус.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", – отметил он.

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Ляшко объяснил, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

"У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений", – подчеркнул санврач.

На днях Виктор Ляшко советовал украинцам не ждать вакцину Pfizer. По его словам, основные препараты, которыми собираются вакцинировать украинцев, – производства AstraZeneca, Novavax и Sinovac.

Также в Минздраве рассказывали, какие бывают побочные эффекты вакцины Covishield и насколько они опасны. Чиновники уверяют, что все "побочки" после укола незначительны и не длятся долго.