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Ляшко рассказал, кто из публичных людей может вакцинироваться вне очереди

12 марта, 11:44

Сергей Мартынец

Общественные деятели в любой момент должны быть готовы приехать на прививку

В Украине разрешили известным людям вакцинироваться вне очереди. В плане вакцинации Минздрав определил соответствующие категории лиц и условия.

Об этом подробней рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

Кому можно без очереди

Какие условия для вакцинации вне очереди

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Региональные департаменты здравоохранения и пресс-службы облгосадминстраций формируют список общественных деятелей области, которые могут быть вакцинированы.

"Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации будут остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей будет уточнять, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться. Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение времени до момента обязательной утилизации остатков", – сказал Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине от COVID-19 привили более 38 тысяч человек.

Видео: Сегодня

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