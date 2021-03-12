Ляшко рассказал, кто из публичных людей может вакцинироваться вне очереди

В Украине разрешили известным людям вакцинироваться вне очереди. В плане вакцинации Минздрав определил соответствующие категории лиц и условия.
Об этом подробней рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.
Кому можно без очереди
- Участникам боевых действий на Донбассе.
- Народным депутатам Украины.
- Руководителям центральных органов исполнительной власти, облгосадминистраций, облсоветов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения госадминистраций.
- Главным государственным санитарным врачам (областей, Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте).
- Лидерам и представителям религиозных организаций.
- Выдающимся писателям.
- Журналистам.
- Спортсменам.
- Музыкантам.
- Актерам.
- Певцам и другим деятелям сферы культуры, старше 60 лет.
Какие условия для вакцинации вне очереди
- В случае, если был отказ от вакцинации тех людей, которым должны были в этот день делать прививку.
- Когда количество людей на вакцинацию в день работы мобильной бригады не кратна 10 и остались пару доз.
- Когда человек пришел на вакцинацию, но были обнаружены противопоказания к вакцинации.
Региональные департаменты здравоохранения и пресс-службы облгосадминстраций формируют список общественных деятелей области, которые могут быть вакцинированы.
"Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации будут остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей будет уточнять, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться. Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение времени до момента обязательной утилизации остатков", – сказал Ляшко.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине от COVID-19 привили более 38 тысяч человек.
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