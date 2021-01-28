"Любите нас ушами!" – сайт "Сегодня" запустил свои подкасты

Что, где и о чем стоит слушать сегодня, завтра и всегда – на сайте Segodnya.ua.

Нас теперь можно не только читать, но и слушать. Мы запустили подкасты – и советуем вам не пропустить самые интересные и важные темы, которые поднимаются там.

В подкасте "О кино и сериалах" обозреватель и кинокритик Алексей Росовецкий рассказывает о самых интересных новинках проката и стримингових сервисов. А в гости к нему приходят любители, знатоки и создатели кино.

"Сегодня будет секс" — подкаст, который отвечает на важные и чувствительные вопросы о сексе, сексуальности, интимных отношениях. Каждый выпуск автор проекта Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова рассказывают о том, что волнует каждого, но о чем не принято говорить. Зато легко и приятно слушать.

В подкасте "Местные в курсе" мы с гостями говорим об их родных городах, обсуждаем популярные туристические объекты и изучаем особенности местной жизни. Рассказываем, как понять и за что любить Полтаву, Львов, Запорожье, Сумы и многие другие населенные пункты страны.

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"Культурный подкаст" — это подкаст о культуре и людях. Тут мы с гостями говорим о литературе, кино, искусстве и музыке простыми словами. Пытаемся лучше понять мир, в котором живем сквозь призму культурных потоков. Хороший повод расширить рамки собственного мировосприятия, слушая интересный разговор.

И, наконец, "Климат-контроль" — подкаст о погоде и климатических изменениях. Говорим тут о том, как климат влияет на основные сферы нашей жизни, что становится причиной климатических изменений и как дальше с этим жить.

Ну, и когда наступит весна – мы тоже расскажем.



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