Лютые морозы на подходе: синоптик рассказала, когда ждать до -20

С юга Европы в Украину ворвется циклон, который принесет снегопады

В Украину в ближайшие дни придут сильные морозы и снегопады. Резко холодать начнет с 14 января, в некоторых областях станет больше осадков.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Вторник

По ее словам, завтра Украина все еще будет в зоне влияния мощной полосы высокого атмосферного давления, поэтому существенные осадки в большинстве наших областей вряд ли стоит ожидать.

Незначительный снег будет в западной части, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ближайшей ночью будет 2-7 градусов мороза, на юге около нуля. В течение дня ожидается в большинстве областей Украины от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве существенных осадков не ожидается. Ночью в столице 3 градуса мороза, днем 1 градус ниже нуля.

Среда

Реклама

В Украину готовится ворваться циклон Bartosz с юга Европы, который уже 13 января существенно усложнит погоду на юго-востоке, востоке и в Сумской области – будет мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега, сильный ветер.

На остальную территорию Украины будет влиять своими фронтами северный циклон Dimitrios, который принесет небольшой снег.

А когда сильные морозы?

В дальнейшем температура воздуха будет постепенно снижаться и в период 14-19 января достигать в ночные часы 14-20 градусов ниже нуля. Похолодает и в Киеве, пик морозов придется на 14-18 января.

График снега и морозов в Киеве:

После того, как Новый год и Рождество в Украине прошли без снега и морозов, мы узнавали, какая погода ждет украинцев этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

Видео: Сегодня