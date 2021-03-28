Малюська сравнил себя с Бэнкси и разрисовал граффити Ирпенскую колонию (видео)

Министр юстиции Украины Денис Малюська разрисовал стену Ирпенской колонии, ранее выставленной на аукцион, граффити по мотивам одного из последних творений знаменитого британского художника Бэнкси.

Соответствующее видео глава Минюста опубликовал в Facebook.

Судя по всему, таким образом министр пытается повысить привлекательность расположенного в Коцюбинском исправительного заведения для потенциального покупателя.

Малюська рассказал про историческую Редингскую тюрьму в Великобритании, которую также пытались продать. На одной из ее стен в начале марта 2021 года появилось графити со спускающимся по веревке из связанных простыней арестантом, которое приписывают Бэнкси.

"Я далеко не Бэнкси – рисовал последний раз в школе. Но я попробую что-то подобное сделать и в нашей тюрьме, которую мы выставили на продажу", – признался перед своим перформансом министр.

Кстати, оригинал на Редингской тюрьме выглядит так:

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Напомним, год назад министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине тюрем больше, чем нужно, поэтому вполне можно начать их распродажу.

Ирпенский исправительный центр №132, который находится в Коцюбинском Киевской области, был выставлен на аукцион 16 февраля нынешнего года.

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