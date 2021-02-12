Мама девочки, видео которой "взорвало" интернет: "Это непросто – стать известной за одну ночь"

Мы разыскали прославшегося на полмира ребенка, канал которого с забавными видео про животных, набрал 26 тыс. подписчиков за три дня

Ставшая знаменитой на всю Украину блогерша-ребенок и ее мама в эксклюзивном блиц-интервью рассказали "Сегодня" подробности, как забавные видео про животных помогли им собрать уже более 25 тыс. подписчиков за короткое время.

С чего все началось

Все началось с того, что в селе, которое административно стало частью Львова, люди заметили на столбах необычное объявление. Детским почерком там было написано о просьбе подписываться на канал "Природа ТВ". "Там снимаю интересные видео", – по-детски прорекламировала свой канал автор объявления.

То самое объявление, прославившее автора на полмира

Объявление заметила одна из девушек, которая проходила мимо. Она сфотографировала и опубликовала фото в соцсети. Милое обращение автора объявление сработало на все 100%, и украинцы начали подписываться на канал. Сначала 5 тыс. человек, затем 10 тыс... По состоянию на 16.00 пятницы подписчиков оказалось уже почти 26 тыс. В своих комментариях люди из Украины, Беларуси, России, Казахстана, Канады, Японии признаются, что им очень понравилось, как автор снял казалось бы обычных домашних животных и птиц. Также написали, что именно такой "милоты" сейчас не хватает многим, поясняя тем самым успех роликов.

На одном из видео в заснеженном дворе пасутся курочки, выклевывая из снега зерна. На другом автор посыпает кота зерном, а курочка выклевывает зерна из шерсти кота. В итоге завязывается небольшая драка между "рыжим" и курицей, в "битве" побеждает курица.

Скриншот одного из роликов

Мы разыскали и пообщались с семьей юной звезды. Одно из первых, о чем сказала мама девочки-блогера – ребенок не хочет, чтобы фото было в СМИ.

"Мы не ожидали такого, не ожидали, что будет столько подписчиков!", – эмоционально рассказывает мама девочки, Ирина Химка. Мама автора видео И продолжила: "Моей дочери 10 лет, ее зовут Вита. Могу сказать, что такая слава уже немного отягощает нас, родителей. Теперь мы должны контролировать, с кем она общается, на какие комментарии отвечает. Это непросто – стать известной за одну ночь".

На наш вопрос о том, как все началось, Ирина рассказала следующее:

"Все началось в 2018 году. Вите тогда было 8 лет и ее старший брат помог ей создать канал. Создал по ее просьбе, показал, как публиковать видео. То есть инициатором была именно Вита. Дело в том, что она очень любит животных, поэтому и снимать их ей понравилось. Куда бы ни шли, она везде любит снимать. Сама продумывает как и что снять. Порой на куриц она вешает заколки и броши, любит их так одевать и причесывать".

Как мы выяснили, у прославившегося объявления на столбе также не менее интересная история.

О дочери Ирина говорит так: "Если честно, учиться она не очень любит. Но при этом она очень любит фантазировать. По характеру она скромная девочка, не публичная. Первым ее видео было, по-моему, о курочках"."Идею с объявлениями я не одобряла. Я тогда сказала, что реклама на столбах не работает! Но Вита обратилась к отцу, ему стало ее жаль и он помог ей расклеить объявления – одной ей было это не по силам, ведь пришлось клеить с помощью скотча".

Съемки продолжатся

О планах на будущее Ирина говорит так:

"У Виты уже нет права сдаваться, ведь столько людей поверило в нее. Будет продолжать снимать. То есть, продолжение сериала о битве кота с курицей возможно. Кстати, есть много людей, которые критикуют именно это видео. Могу ответить, что ни одно животное при этом не страдает. Кот и курица на самом деле друзья".

Как выяснилось, внезапная слава стала отвлекать Виталину от выполнения домашних заданий.

"Она хочет знать, что ей пишут. Дело в том, что дочь еще не так быстро читает. Ложится спать в 22:00".

О своей семье Ирина говорит:

"Мы не относимся к творческой интеллигенции, Вита у нас первая. Ее отец – предприниматель, я продавец-консультант. Что касается Виты, то присматриваемся к ней и видим, что ей нравится делать прическу маме. А теперь нравится и блоггерство".

Мы попробовали пообщаться и с теперь уже знаменитой девочкой. Но Вита ограничилась лишь одним скромным ответом на наши вопросы.

"Мне приятно, что люди смотрят мой канал", – сказала нам она.

Напомним, ранее стало известно о том, как в Киеве петух спас жизнь горилле из столичного зоопарка.

Видео: Сегодня