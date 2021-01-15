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"Медзакупкам Украины" запретили заниматься вакцинами от коронавируса

15 января, 11:52

Стас Кожемякин

Министр Степанов объяснил, почему правительство поменяло закупочную организацию

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" лишили полномочий заниматься переговорами и поставками вакцины от коронавируса в страну. Теперь этим будет заниматься британское агентство Crown Agents.

Как сообщает "Сегодня", об этом на пресс-брифинге 15 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сменили закупочную организацию, поскольку по итогам 2020 года работа ГП "Медицинские закупки Украины" была крайне неэффективной. Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании", – объяснил Степанов.

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Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства. Глава Минздрава отметил, что у Crown Agents будут полномочия на заключение контрактов и логистическое сопровождение грузов, однако переговоры и производителями вакцин будут вести министерство и руководство государства.

Напомним, ранее в этом месяце между МЗУ и Минздравом возник публичный конфликт. Госпредприятие заявило о блокировании его работы вследствие неутверждения Министерством здравоохранения временного плана использования бюджетных средств на 2021 год, что не дает возможности финансировать его операционную деятельность.

Видео: Сегодня

Степанов назвал это "фейком" и заверил, что финплан предприятия был утвержден 10 декабря и передан в ГП.

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Минздрав вакцина коронавирус Максим Степанов COVID-19 Медицинские закупки Украины

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