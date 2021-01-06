"Медзакупки" обвинили Степанова в манипуляциях вокруг вакцины от коронавируса

Продолжается публичный скандал между руководством Минздрава и ГП "Медицинские закупки Украины" связанный с финансированием закупки лекарств и вакцин от коронавируса.

Госпредприятие на своей странице в Facebook обвинило министра здравоохранения Максима Степанова в манипулировании фактами.

"Медзакупки" назвали неправдой слова министра о том, что Украина с мая-2020 ведет переговоры о закупке вакцины.

"Те страны, которые летом начали вести переговоры по закупке вакцин, уже в конце декабря 2020 – начале января 2021 начали вакцинацию своих граждан. Если бы Украина действительно начала переговоры в мае, сейчас мы точно должны иметь вакцины", – заявили в госпредприятии.

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Там также считают манипуляциями слова Степанова о том, что Украину дискредитируют перед мировым сообществом.

"Дискредитация имиджа страны заключается в отсутствии конкретных решений и действий во взаимодействии с контрагентами, а также в имитации активной деятельности без реальных шагов", – говорят в "Медзакупках" и напоминают, что один из производителей вакцины предупредил о выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава по закупке.

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Заявление Степанова о том, что госпредприятие работает в штатном режиме, а его финансовый план был утвержден 10 декабря и передан в ГП "Медицинские закупки", также подвергли критике. На предприятии говорят, что этот финансовый план не имеет отношения к финансированию ГП в 2021 году. Простыми словами – это бизнес-план предприятия на год.

В "Медзакупках" говорят, что 21 и 31 декабря направляли временный планы использования бюджетных средств, однако он был отклонен Минздравом и сейчас у госпредприятия нет никакого финансового документа, который бы подтверждал обязательства ГП, что блокирует его работу.

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На предприятии также отвергают обвинения Минздрава в неэффективности и провале закупок лекарств для сердечников и больных раком детей и напоминают, что для проведения каких-либо закупок необходимо детальное планирование и время для поиска альтернативных решений, если что-то пойдет не по плану.

"В то же время перечень товаров к закупке был доведен до нас в начале июня 2020 года, а по АРВ терапии – в начале сентября 2020 года", – говорят в госпредприятии.

Тендерные процедуры продолжаются 2,5 месяца, и если получить документы от Минздрава в середине сентября, то полноценно выйти на переговоры можно только в начале декабря, напоминают в "Медзакупках".

"Любой профессиональный закупщик, да и "крепкий хозяйственник" знает, что месяц до окончания бюджетного года – это критически мало. ... По нашим расчетам, нам не хватило буквально одного месяца чтобы успешно завершить закупки по этим позициям. То есть, ровно тот один месяц, который Минздрав бюрократически потратил на имитацию согласования документов", – заявили в госпредприятии.

Напомним, в октябре-2020 Кабмин изменил процесс госзакупок медицинских товаров и услуг и фактически отстранил ГП "Медицинские закупки Украины" от принятия решений, передав эти полномочия Минздраву.

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