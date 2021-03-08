Мендель рассказала о первой встрече с Зеленским

Пресс-секретарь отметила, что президент ей нравился с детства

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о первом знакомстве с Владимиром Зеленским.

Соответствующее заявление она сделала во время интервью Алесе Бацман.

"Во-первых, на экране. Я смотрела его с детства. Помню, он мне очень нравился, потому что был ярким, весело шутил...", – рассказала она.

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По словам Мендель, первая встреча с главой государства произошла в период президентской гонки – между первым и вторым туром.

"Мы подались на интервью от New York Times где-то в январе, но много было запросов — они всем отказывали, было только BBC какое-то интервью – и все. Это они так держали загадку, а потом мы в апреле пришли, нас было около десяти: был Bloomberg, New York Times, был Atlantic Council, были немецкие издания, Spiegel, по-моему", – отметила она.

Напомним, ранее Мендель рассказала, что президент Зеленский попросил на день рождения.