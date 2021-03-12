Мэр Одессы: новая городская ПЦР-лаборатория – это европейский уровень качества

Сегодня, 12 марта, в Одессе, на базе городской клинической инфекционной больницы, была открыта ПЦР-лаборатория

До настоящего времени основной объем ПЦР-исследований на COVID-19 на некоммерческой основе проводил Одесский областной лабораторный центр, мощности которого при росте заболеваемости не позволяли обеспечить необходимое количество исследований в кратчайшие сроки. Именно поэтому городскими властями Одессы было принято решение о создании собственной ПЦР-лаборатории в инфекционной больнице с использованием современных мировых технологий, сообщает "Одесский Курьер".

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, помимо строительных работ, которые обошлись бюджету города в 7 миллионов гривен, до 20 миллионов было потрачено на закупку новейшего оборудования. "Это оборудование произведено в Великобритании, что позволит выполнять работу на самом высоком уровне. Отмечу, что уже сегодня, по оценкам специалистов, мы находимся в общей европейской сети по качеству проведения ПЦР-тестирования", – заявил Геннадий Труханов.

Данная лаборатория – пример успешного сотрудничества мэрии Одессы и представителей британской компании Next Level Diagnostics. В ПЦР-лаборатории используются одни из лучших в мире тесты для диагностики коронавирусной инфекции производства компании Primer Design, которая является официальным поставщиком Министерства здравоохранения Великобритании.

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"Наличие данной лаборатории на территории инфекционной больницы позволит нам быстрее проводить обработку материалов: если раньше это занимало от недели до трех суток, то сегодня это не более суток", – отметил городской голова.

В дальнейшем, в новой лаборатории, кроме исследований на COVID-19, можно будет с использованием современных технологий диагностировать более 500 инфекций вирусной и бактериальной природы.