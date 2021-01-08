Мэры ряда городов Украины отказались вводить локдаун

В Украине с полуночи 8 января начался зимний локдаун, который продлится до 24 января. Однако уже два города отказались соблюдать ужесточенные карантинные ограничения.

Мэр Тернополя Сергей Надал в комментарии изданию Т1 Новини заявил, что власти города рекомендуют предпринимателям "не прекращать свою деятельность, а осуществлять ее так, как и раньше".



"На протяжении последних дней у нас не то что нет роста количества больных, а у нас, наоборот, идет уменьшение количества людей, которые болеют, которые находятся в наших лечебных учреждениях с COVID-19. Практически нет больных среди детей и работников учебных заведений. Поэтому комиссия приняла решение не вводить никаких дополнительных ограничений к тем, которые действовали раньше", – сказал городской голова.



Также Надал заявил, что с 11 января школьники возвращаются к учебному процессу. Младшие классы будут учиться ежедневно, а старшие – по смешанной форме обучения.

Следом отказался вводить в городе локдаун мэр Черкасс Дмитрий Бондаренко. По его словам, новые ограничения несвоевременны, потому что заболеваемость идет на спад, об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

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Городской голова сообщил, что сейчас в больницах города на стационарном лечении находятся 120 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, есть свободные места.



"На фоне снижения количества больных, которое сейчас происходит, я считаю введение жесткого локдауна несвоевременным. Мы видели пик заболеваемости перед Новым годом, сейчас спад. Я думаю, в Киеве снова будет пик, потому что то, что происходило в праздники на Софийской площади, карантином сложно назвать. В Черкассах жизнь идет своим путем, нет больших скоплений людей, ситуация контролируется", – заявил Бондаренко.

Ранее новости "Сегодня" уже писали о том, что нужно знать о жестком карантине.