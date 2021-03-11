Mi Flash Live снова на allo.ua: Redmi Note 10 Pro по суперцене

12 марта, в 15:00, состоится Mi Flash Live – распродажа продукции компании Xiaomi, которая проходит в прямом эфире. Mi Flash Live – это суперскидки на новые и популярные товары Xiaomi в течение очень лимитированного времени. На этот раз хедлайнером распродажи станет самый новый и ожидаемый Redmi Note 10 Pro в версии 6 + 128 ГБ. По ссылке https://allo.ua/flash/ можно узнать об условиях акции и познакомиться со всеми товарами, принимающими в ней участие.

Redmi Note 10 Pro: 108 Мп и AMOLED 120 Гц – топ-признаки главного героя распродажи

Redmi Note 10 Pro получил камеру с одним из наивысших разрешений на рынке смартфонов, что делает его королем мобильного фото в среднем сегменте. 108 Мп сенсор соединил технологии биннинга 9-в-1 и Dual Native ISO для захвата мелких деталей, обеспечивая более широкий динамический диапазон и предлагая множество возможностей для редактирования фотографий. Благодаря режиму "Ночь" 2.0, основанному на мультикадровом RAW-алгоритме, пользователи могут получить потрясающий результат даже при низкой освещенности. Среди других дополнений Redmi Note 10 Pro получил функции фото- и видеоклонов, Pro- и телемакро-таймлапсы, двойное видео, а также режимы длинной выдержки – с ними ваши фото и видео для любимых социальных сетей станут еще фееричнее.

После плавного редизайна, затронувшего боковой сканер отпечатков пальцев и 6,67-дюймовый AMOLED DotDisplay с частотой 120 Гц, устройство предлагает всесторонне удобный пользовательский опыт. Доступный в трех потрясающих цветах – Onyx Gray, Glacier Blue и Gradient Bronze – Redmi Note 10 Pro такой же элегантный, как и долговечный, благодаря стеклу Corning® Gorilla® Glass 5 на передней панели, которое защищает его от потертостей и царапин.

По производительности – Redmi Note 10 Pro поражает одним из самых мощных 4G-процессоров на рынке – Qualcomm® Snapdragon™ 732G. Он идеально подходит как для геймеров, так и для стримеров как модель с высокой производительностью и низким энергопотреблением, а вместе с иммерсивной звуковой системой со стереодинамиками обеспечивает оптимальные впечатления от просмотра на ходу. Благодаря батарее емкостью 5020 мА•ч (тип) и усовершенствованной быстрой зарядке на 33 Вт, время, затрачиваемое пользователями для подзарядки, будет сведено к минимуму.

Успей купить Redmi Note 10 Pro и другие невероятные продукты Xiaomi по суперценам только во время Mi Flash Live. И поторопись – количество товаров ограничено!