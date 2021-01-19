МИД подтвердил гибель двух украинцев из-за аварии сухогруза Arvin

Гибель двух украинцев в результате аварии сухогруза Arvin у берегов Турции подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, судьба трех украинских моряков остается неизвестной. Шесть спасенных (из них пять граждан Украины) выписаны из больницы.

Читайте также: "Не понимали, что происходит": новые подробности крушения сухогруза в Турции

Реклама

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщали, что у берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение российский сухогруз "Арвин". На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Пока известно о трех погибших, из них – два украинца.

Затонувший сухогруз Arvin был построен в 1975 году. Класс судна – река-море. Это позволяет преодолевать волну высотой до 3 метров. А во время шторма по сообщению турецких спасателей – волны поднялись вдвое выше.

Когда начался шторм, судно зашло укрыться от непогоды недалеко от турецкого порта Амасра. Моряки бросили якорь и ждали, пока волны улягутся. По свидетельству спасенных моряков – корабль пошел на дно за 5 минут.

Видео: Сегодня