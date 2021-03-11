Крушение судна с украинским экипажем в Черном море: названы имена погибших и спасенных

/ Фото: marinetraffic.com

Жертвами крушения сухогруза "Волго Балт 179" в Черном море с украинским экипажем на борту стали капитан судна Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.

А тем временем Морская администрация обнародовала список из десяти спасенных моряков. Это:

Юрий Севера;

Игорь Хлизнуца;

Александр Чернов;

Сергей Гайдай;

Денис Морозов;

Виталий Соловьев;

Николай Ремишевский;

Сергей Дементьев;

Дмитрий Николаенко;

Ангелина Соколова.

Продолжаются поиски старшего помощника капитана Рамзана Болатханова.

Из-за ухудшения состояния Ангелину Соколову вертолетом компании Petroleum Services Group доставили в аэропорт Когэлничану, откуда вертолет Службы экстренной помощи (SMURD) должен доставить ее в больницу в Констанце.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило крушение сухогруза "Волго Балт 179" в Черном море и гибель двоих украинцев, являвшихся членами экипажа.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщает на своей странице в Twitter.

"У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, двое погибших, продолжаются поиски одного человека. Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи. Горячая линия для родственников: +40212303660", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

/ Фото: marinetraffic.com Реклама

По информации компании Petroleum Services Group, участвующей в спасательной операции, в число десяти спасенных входит женщина – единственный член экипажа, получивший ранения при крушении судна. Для ее эвакуации был использован вертолет, поскольку состояние женщины ухудшилось.

Состояние остальных спасенных моряков не вызывает опасения – они находятся в госпитале корабля GSP Falcon и получают всю необходимую помощь. Они будут доставлены на пассажирский причал в порту Констанца по окончании спасательных работ, сообщает румынское издание Hotnews.ro.

Также стало известно, что спасательные работы проводились в очень плохую погоду, при сильном ветре до 50 км/ч и волнах до 4 метров. Однако поиски третьего члена экипажа продолжаются.

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.

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