Крушение судна с украинским экипажем в Черном море: названы имена погибших и спасенных

Жертвами крушения сухогруза "Волго Балт 179" в Черном море с украинским экипажем на борту стали капитан судна Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.
А тем временем Морская администрация обнародовала список из десяти спасенных моряков. Это:
- Юрий Севера;
- Игорь Хлизнуца;
- Александр Чернов;
- Сергей Гайдай;
- Денис Морозов;
- Виталий Соловьев;
- Николай Ремишевский;
- Сергей Дементьев;
- Дмитрий Николаенко;
- Ангелина Соколова.
Продолжаются поиски старшего помощника капитана Рамзана Болатханова.
Из-за ухудшения состояния Ангелину Соколову вертолетом компании Petroleum Services Group доставили в аэропорт Когэлничану, откуда вертолет Службы экстренной помощи (SMURD) должен доставить ее в больницу в Констанце.
Министерство иностранных дел Украины подтвердило крушение сухогруза "Волго Балт 179" в Черном море и гибель двоих украинцев, являвшихся членами экипажа.
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщает на своей странице в Twitter.
"У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, двое погибших, продолжаются поиски одного человека. Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи. Горячая линия для родственников: +40212303660", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.
По информации компании Petroleum Services Group, участвующей в спасательной операции, в число десяти спасенных входит женщина – единственный член экипажа, получивший ранения при крушении судна. Для ее эвакуации был использован вертолет, поскольку состояние женщины ухудшилось.
Состояние остальных спасенных моряков не вызывает опасения – они находятся в госпитале корабля GSP Falcon и получают всю необходимую помощь. Они будут доставлены на пассажирский причал в порту Констанца по окончании спасательных работ, сообщает румынское издание Hotnews.ro.
Также стало известно, что спасательные работы проводились в очень плохую погоду, при сильном ветре до 50 км/ч и волнах до 4 метров. Однако поиски третьего члена экипажа продолжаются.
Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .
Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".
На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.
Новости на эту же тему: