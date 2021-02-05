Миллион доз вакцины для Украины в феврале: Степанов раскрыл детали

Украина подписала с фармкомпаниями AstraZeneca и Novavax контракты на поставку 12 миллионов доз вакцин от коронавируса.
Об этом в эфире телеканала "Украина24" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"В феврале мы должны получить миллион доз вакцин. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 500 тысяч наших граждан для того, чтобы начать и практически полностью пройти первый этап вакцинации", – сказал Степанов.
Стоит отметить, что вакцины, которые Украина получит от британской AstraZeneca и американской Novavax, производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute в Индии.
Поставки будут происходить через контракт между Serum Institute и Crown Agents.
Напомним, что начало вакцинации ожидается примерно с 15 февраля. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказывал, что приблизительно 5 млн прививок будут делать ежемесячно. В свою очередь Степанов рассказывал, сколько человек вакцинируют первыми, и кого именно.
Мы также писали, что 15-16 февраля должен заработать информационный портал по вопросам вакцинации, на котором можно будет записаться на вакцинацию.
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