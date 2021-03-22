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Минцифра и Vodafone создадут программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

22 марта, 17:33

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Минцифра и Vodаfone Украина создадут ряд образовательных программ, посвященных цифровой безопасности, противодействию киберугрозам и мошенничеству

Министерство цифровой трансформации Украины и Vodаfone Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровой грамотности украинского общества.

Договорились сотрудничать в следующих направлениях:

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан заявила: "В рамках национального проекта "Дія.Цифрова освіта" мы планируем обучить шесть миллионов украинцев цифровой грамотности за три года. Партнерство с Vodafone приближает нас к стратегической цели и открывает еще больше бесплатных образовательных возможностей для граждан".

"Подписанный нами меморандум с Министерством цифровой трансформации Украины ускорит развитие цифровой грамотности населения. Как лидер инноваций мы не можем оставаться в стороне от процессов, происходящих в обществе. Поэтому уже начали работу над созданием образовательных программ для различных аудиторий, например, посвященных цифровой безопасности, противодействию киберугрозам и мошенничеству. В рамках программы мы создадим универсальный базовый курс математики для школьников и более широкой аудитории. Также начнем готовить специалистов редких пока еще сегодня профессий, таких как аналитики больших данных, специалисты по интернету вещей и интернету поведения", – комментирует событие Ольга Дейнега, GR-директор Vodаfone Украина.

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