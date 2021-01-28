Минкульт на сотни лет "омолодил" скандальную украинскую икону из Боснии

В Киеве не могут подтвердить, что артефакт был вывезен из Луганска

Министерство культуры и информационной политики Украины пока не может подтвердить информацию, что позолоченной иконе, подаренной властями Боснии и Герцеговины главе МИД РФ Сергею Лаврову, – сотни лет.

Об этом говорится в заявлении Минкульта.

Заместитель министра культуры Светлана Фоменко объяснила, что нужно установить атрибуцию, четко определить иконописную школу и изготовлении этой иконы.

"Если боснийский сторона не готова передать в Украину для экспертизы эту икону, то тогда мы требуем доступа украинских специалистов на территорию Боснии и Герцеговины", – отметила чиновница.

Она также подчеркнула, что информация о 300-летнем возрасте иконы и похищении ее из Луганска, пока не подтверждена.

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"У нас имеется предварительная экспертиза Национального художественного музея, которая относит эту икону к периоду начала XX в. А вопрос, откуда именно вывезен данный артефакт, сейчас изучают правоохранительные органы в рамках открытого уголовного производства", – добавила Фоменко.

Она также отметила, что МКИП не давал свидетельство на вывоз этой культурной ценности за границу, поэтому ее владелец должен предоставить документы, подтверждающие его право собственности или документ, подтверждающий, что он законно с территории Украины вывез эту икону.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил, что его страна может отдать похищенную из Луганска икону Украине, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше.

В ответ наш МИД заявил, что Украина не приемлет ультиматум Додика о возвращении похищенной в Луганске 300-летней иконы.